Theater am Turm bilanziert Aufführungen in der Parkresidenz

1 Christian Kern, Cornelia Burkart und Ursula Koch (von links) in der Sommertheater-Komödie "Eine ganz heiße Nummer". Foto: Theater am Turm

Nach einer im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallenen und daher verschobenen Premiere geriet die letzte Vorstellung des Villinger Sommertheaters 2021 am Sonntag "zur kältesten, aber auch schönsten in einem unglaublich schönen Ambiente", wie ­Regisseurin Verena ­Müller-Möck fand.

VS-Villingen - Nicht nur die Corona-Pandemie, auch der wetterverrückte Sommer hatte dem Ensemble das Schauspielerleben diesmal schwer gemacht. Trotz der drei von 17 aufgrund Dauerregens ausgefallenen Vorstellungen auf dem reizvollen Außengelände der Parkresidenz am Germanswald blieben sowohl das Team des Sommertheaters als auch das Publikum bei Laune. Selbst an den witterungsmäßig zweifelhaften und eher nassen Abenden hielt man durch und war stets "bester Stimmung", wie Verena Müller-Möck dankbar feststellte.

Schon die Proben hatten ja im Januar unter erschwerten Bedingungen, weil zunächst nur online, begonnen. Insgesamt kamen nach rund vier Wochen Spielzeit rund 1500 Menschen zur Parkresidenz – nicht aufgrund der Witterung, sondern wegen der Corona-Pandemie weniger als sonst. Statt wie üblich 300 Sitzplätze durfte das Team des Theaters am Turm nach der endgültigen Entscheidung, überhaupt spielen zu dürfen, pro Abend nur 150 einrichten. Und aufgrund der Abstandsregeln durften die nicht alle besetzt werden.

Tickets nur online

Auch wenn, wie der Vorsitzende Leslie Ade noch vor der Schlussabrechnung des Sommertheaters überschlägt, "etwas hängenbleiben" könnte, kam die 1000-Euro-Spende des Lions-Clubs Villingen vor Beginn der Spielzeit sehr gelegen. Zumal ein Überschuss eher dazu beitrage, das Loch zu stopfen, dass das Jahr 2020 ohne Vorstellungen gerissen habe, sagt Ade.

Nicht nur die Schauspieler bei ihren Proben, auch das Publikum musste sich auf ungewohnte Vorgehensweisen einstellen. Auf der Homepage des Vereins häufig angeklickt wurde die Spiel-Ampel, die ab 17 Uhr eines jeden Spieltages per Smiley meldete, ob die Vorstellung am Abend stattfinden wird oder nicht. Der Besuch im Internet zum Lösen eines Tickets war diesmal zudem der einzige Weg, um an eine Eintrittskarte zu gelangen. "Das hat in den allermeisten Fällen aber prima geklappt", sagt Webmaster Wolfgang Trübsand, der bei Bedarf telefonisch Hilfestellung gab. Das Online-Ticketsystem hat damit den Publikumstest bestanden. "Wenn es im Herbst zur neuen Spielzeit gilt, auf das Infektionsgeschehen und entsprechende Verordnungen flexibel reagieren zu können, sind wir jetzt gerüstet", so Ade.

Chor nicht bei allen Aufführungen dabei

Corona war auch Schuld daran, dass der Obereschacher Chor "Colours of Pop" nicht, wie geplant, bei allen, sondern nur bei den letzten vier Vorstellungen mitwirkte. An jedem Abend im Einsatz war hingegen das Catering-Team der Parkresidenz um dessen Leiterin Cathrin Beese, welches das Publikum nicht nur mit Leckereien verwöhnte, sondern mit abendliche Lichtinstallationen für einen ganz besonderen Zauber sorgte. "Wir haben unglaublich engagierte Gastgeber erlebt", schwärmt Verena Müller-Möck. Die drei hauseigenen Ziegen "Merkel", "Schröder" und "Karrenbauer" stimmten zudem an jedem Theaterabend auf die dörfliche Idylle von Marienthal ein. Dort spielte sich die Geschichte um die drei Damen ab, die ihrer wirtschaftlichen Not durch das Angebot von Telefonsex entrinnen und sich erfolgreich gegen die Schandmäuler im Ort wehren – ein gesellschaftliches Lehrstück.

Sofern es die Corona-Inzidenzzahlen zulassen, führt das Theater am Turm ab 25. September die ursprünglich für November 2020 angekündigte szenische Lesung "Geliebter Lügner" mit Ulrike Riesterer und Reinhard Gackowski auf. Unter dem Titel "Nix klappt bei Forchetta und Enrico" kommen Karin Fritschi und Henry Greif einmal monatlich am Sonntagvormittag als Clowns zu den kleinsten Zuschauern. Am 12. November soll dann die Komödie "Hirn!" gezeigt werden, deren Premiere im März 2020 Opfer der Pandemie wurde.