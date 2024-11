1 Die Laienspielgruppe des Mandolinen-Orchesters Hardt freut sich auf die anstehenden Theaterabende. Foto: Anton Haberstroh

Das Mandolinen-Orchester Hardt lädt zu seinen Theaterabenden ein.









Diese finden am Samstag, 23. November, und am Samstag, 30. November, in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt statt.

Komödie in drei Akten Aufgeführt wird das Stück „Die (k)nackigen Landfrauen“, eine Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe, bei der die Ereignisse im Anschluss an ein Wellnesswochenende dreier Freundinnen zu Wirrungen und Irrungen führen. Lesen Sie auch Die Laienspielgruppe probt seit September und ist sich sicher, dass das Publikum bestens unterhalten wird. Vorverkaufskarten sind erhältlich bei „Edeka Hammer“ in Hardt sowie bei allen aktiven Mitgliedern des Orchesters. Bei einer Tombola gibt es a schöne Preise zu gewinnen. Beginn der Theaterabende ist jeweils um 19.30 Uhr, Saalöffnung ist um 18 Uhr. Für Verpflegung der Besucher ist ebenfalls gesorgt.