Aufführung in Schramberg: Kinder erleben im Theaterstück ein Abenteuer auf See
Die Darstellerinnen und Darsteller der Theater-AG des Gymnasiums Schramberg Foto: Privat

Die Theater AG des Schramberger Gymnasiums lud rund 1000 Grundschüler zu drei Aufführungen von „Der kleine Pirat Moses“ ein.

In einer hölzernen Wanne treibt das Baby mit Namen Moses in einer stürmischen Gewitternacht über das aufgewühlte Meer, bis der Seeräuber Käpt’n Klaas und seine Mannschaft es entdecken und retten. Von da an wird Moses bei den Piraten groß, die ihm zu Ersatzeltern und treuen Gefährten werden. Doch das Glück währt nicht ewig – der finstere Olle Holzbein, Erzfeind von Käpt’n Klaas, entführt nämlich den Jungen.

 

Diese auf Romanen von Kirsten Boie basierende Geschichte brachte die Theater AG des Gymnasiums eindrucksvoll auf die Bühne.

Weitere Einblicke möglich

Wie sehr die Grundschüler Moses Abenteuer genossen, zeigte sich spätestens beim begeisterten Applaus, mit dem sie die Darsteller feierten. Am Tag der offenen Tür des Gymnasiums am 28. Februar präsentieren sich zahlreiche weitere Arbeitsgemeinschaften und geben Einblicke in ihre vielfältige Arbeit an der weiterführenden Schule.

 