Aufführung in Schramberg: Geschichte der Familie Junghans lebt noch einmal auf

Die Musikschule Schramberg präsentierte zum 150-jährigen Jubiläum der H.A.U Auszüge aus „Junghans – Das Musical“.
Zu einem abschließenden Highlight der Veranstaltungen zum 150-jährigen Jubiläum der H.A.U. begrüßte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr die zahlreichen Gäste im Museum Auto- und Uhrenwelt Schramberg. Sie dankte besonders allen aktiven Musikern der Musikschule und den bewährten Sängern unter der Gesamtleitung von Musikschulleiter Meinrad Löffler für die Bereitschaft, dieses Werk noch einmal erklingen zu lassen.