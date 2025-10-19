Aufführung in Schramberg: Geschichte der Familie Junghans lebt noch einmal auf

Zu einem abschließenden Highlight der Veranstaltungen zum 150-jährigen Jubiläum der H.A.U. begrüßte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr die zahlreichen Gäste im Museum Auto- und Uhrenwelt Schramberg. Sie dankte besonders allen aktiven Musikern der Musikschule und den bewährten Sängern unter der Gesamtleitung von Musikschulleiter Meinrad Löffler für die Bereitschaft, dieses Werk noch einmal erklingen zu lassen.

Angekündigt waren Auszüge aus „Junghans – Das Musical“, das bereits 2023 anlässlich des 200. Geburtstags von Erhard Junghans für Begeisterung gesorgt hatte. Lars Bornschein und Roland Eisele hatten ein historisches Schauspiel über die Junghans Dynastie in Schramberg verfasst, das anschließend auch noch mit musikalischer Bearbeitung von Rudi Schäfer zu einem Riesenerfolg wurde. Das brachte Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch auf die Idee, einen Teil der Familiengeschichte Junghans noch einmal musikalisch aufleben zu lassen.

Lars Bornschein und Roland Eisele griffen erneut zur Feder, schrieben ein neues Konzept, und zwar mit Paul Landenberger im Mittelpunkt, also rund um den Erbauer der H.A.U., der schließlich mit Frida Junghans verheiratet war und somit eigentlich zur Familie gehörte.

Arthur Junghans (Lars Bornschein) und Paul Landenberger (Roland Eisele) im Alter Foto: Olowinsky

Das neue Stück basierte auf dem Musical, bekam aber durch einen originellen Einfall eine neue Dimension – zwei Zeitebenen: Lars Bornschein als Arthur Junghans und Roland Eisele als Paul Landenberger trafen sich als gesetztere Herren im Gasthof „Paradies“, wurden von Kellner Günter („Bier-tragende“ Rolle von Martin Himmelheber) bedient und ließen das wechselvolle Schicksal der Uhrenfabrikantenfamilien noch einmal Revue passieren bei einem Schachspiel mit raffinierten Zügen. Sie erzählten und kommentierten immer wieder zwischendurch die nicht immer ganz friedliche Firmen- und Familiengeschichte.

Die Zuschauer spendeten reichlich Beifall. Foto: Olowinksy

Wie in einem Rückblick in die Vergangenheit kamen dazwischen Orchester und Sänger mit den schönsten Teilen des Musicals zum Zuge und stellten dar, wie es wirklich war. Zunächst Luise Junghans (Steffi Flaig) , die nach dem Tod ihres Mannes Erhard Junghans nun die Geschäfte der Uhrenfabrikation selbst übernehmen musste, dann Paul Landenberger (Tobias Bantle) als Prokuristen einsetzte und schließlich doch den beiden Söhnen Arthur (Dominik Dieterle) und Erhard (Anselm Pfaff) die Gesamtleitung des Unternehmens übertrug, ganz nach dem Willen des verstorbenen Vaters.

Paul Landenberger verliebte sich in Frida (Celine Gökoglu), die Tochter der Familie Junghans und heiratete sie. Sie bekamen insgesamt zehn Kinder. Doch den wahren Zugang zur Firma bekam er nicht, und so gründete er ein eigenes Unternehmen, das schließlich zur Hamburg-Amerikanischen-Uhrenfabrik führte, die heute noch bestehende H.A.U.

Das glückliche Paar Frida Junghans (Celine Gökoglu) und Paul Landenberger Foto: Olowinsky

Die konzertante Darbietung des Musicals im Wechsel mit den Spielszenen brachte dieser neuen Fassung des Werks eine besondere Note. Steffi Flaig (als Luise) dominierte stimmlich wie spielerisch , ebenso Dominik Dieterle als Arthur, mal ernsthaft, mal verzweifelt komisch im gemeinsamen Rausch mit dem Bruder Erhard, dargestellt von Anselm Pfaff. Celine Gökoglu strahlte in ihrer Rolle als Frida mal verliebt, mal energisch wütend (Ohrfeige für den Ehemann Paul Landenberger ).

Dank an die Akteure und das Publikum Foto: Olowinsky

Und schließlich die Hauptperson Tobias Bantle als Paul Landenberger selbst von Junghans enttäuscht und schließlich doch triumphierend. Gesanglich waren die Partien besonders gelungen, dank der musikalischen Umsetzung durch das Musikschulorchester unter der Leitung von Meinrad Löffler. Da erklangen vertraute Melodien und Rhythmen, sogar Volkslieder wie auch neue Kompositionen von Rudi Schäfer, da klopften und klatschten die Musiker im Uhrentakt und fast choralmäßig ertönte zuletzt in schöner Harmonie das Lied der Uhrmacher.