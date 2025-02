Aufführung in Niedereschach: Seelsorgeeinheit plant großes Musikprojekt

1 Chor und Orchester bieten mit „Stabat Mater“ ein faszinierendes Konzertereignis. (Archivfoto) Foto: Albert Bantle

Nach dem großartigen Erfolg des Musikprojekts „Stabat Mater“ im vergangenen Jahr, plant man bei der katholischen Seelsorgeeinheit „An der Eschach“ (SE) erneut ein großes Musikprojekt – die „Mass of the Children“.









Bei diesem Projekt kommt die moderne, von außergewöhnlicher liturgischer Musik geprägte Messe, „Mass of the Children“ (Messe der Kinder) des englischen Komponisten John Rutter zur Aufführung, die zum Abschluss des Projektes am Samstagabend, 12. Juli, in der katholischen Kirche in Niedereschach stattfinden soll.