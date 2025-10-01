Aufführung in Lahr: Beim Stück über Demenz schlüpfen Zuschauer in Theaterrollen

Das interaktive Stück „Ich will hier nicht mehr bleiben“ hat das schwierige Thema Demenz auf die Bühne des Schlachthofs gebracht.
Im Zentrum des Stücks steht Dr. Hubert Schreiner, ein ehemaliger Geschäftsführer, der an Demenz erkrankt ist. Weil seine Versorgung zuhause für seine Ehefrau Gerda nicht mehr möglich war, entschlossen sich die Angehörigen schweren Herzens, Hubert in ein Pflegeheim zu geben. In der neuen Wohnsituation fühlt er sich aber gar nicht wohl. Er ist desorientiert und will unbedingt wieder nach Hause, was zu Konflikten führt.