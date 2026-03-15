Aufführung Grundschule Lauterbach: Drachenkind begibt sich auf abenteuerliche Fahrt

„Ritter Rost auf großer Fahrt“ lautete die Musical-Aufführung des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters (SHO) Furtwangen gemeinsam mit Kindern der vierten Klasse der Grundschule Lauterbach.

Vor zahlreichen Gästen jeden Alters startete das Abenteuer des Ritter Rost (Annika Weiß). Endlich Ferien, dachte sich dieser und wollte diese auch in vollen Zügen genießen. Dem Ruf von König Bleifuß (Erik Morys), der, begleitet von Ratzefummel (Samuel Weiß), seinem Schreiber alle Ritter zu sich rief, folgte Ritter Rost nicht. Ganz im Gegenteil, seine Ferien wollte er lieber mit Koks, dem Drachen (Juliana Härter) und Burgfräulein Bö (Juna Morys) am Strand erleben.

Langeweile am Strand Dem kleinen Drachenkind war es am Strand jedoch zu langweilig und auch der Vorschlag vom Burgfräulein, beim Ansichtskarten schreiben zu helfen, löste wahrlich keine Begeisterung aus, im Gegenteil. „Schönen Gruß und SOS, Marke drauf und per Express“ hieß es dann im Lied „Ansichtskartenschreibestress“. Dann ging die abenteuerliche Bootsfahrt mit dem Schlauchboot los. Doch begeistert zeigte sich das Drachenkind: „Schlauchboot fahren ist viel spannender als im Sand zu buddeln.“

Ein Sturm zieht auf

„Ferien, Ferien, hört mal alle her“, singen die drei gut gelaunt auf ihrer Schlauchbootfahrt und noch nichts ahnend, dass sie noch in einem ziemlichen Abenteuer landen werden. Ein Sturm zieht auf, das Schlauchboot wird von einem Strudel erfasst und die drei landen im Wasser. Im Wasser konnten sie allerlei unterschiedliche Tiere beobachten. Sie konnten sich jedoch in das Maul eines Riesenfisches in Sicherheit begeben. Dort begegneten sie Nessie (Amelie Weiß), welche auch im gleichnamigen Lied mit den Worten „Nessi, Nessi, Nessi, ich werd dich nie vergessi. Ach, gib mir dein Adressi, dann besuch ich dich“, besungen wurde.

Von einem Luxusschiff aufgegriffen ging es dann für die drei nach ihrer großen Reise wieder nach Hause, wo die Akteure und der Chor der vierten Klasse der Grundschule Lauterbach unter der Leitung von Wolfgang Borho, welche die musikalischen Stücke jeweils begleiteten, mit „Ich packe meinen Koffer ein“ die Halle noch mal musikalisch mit ihren Klängen füllten.

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Die Regie des Stückes hatte Sabine Kienzler des SHO Furtwangen inne, welche auch im Vorfeld das Arrangement für Akkordeon übernahm. Musikalisch wurde das Stück begleitet von einem Ensemble des SHO Furtwangen unter der Leitung von Uta Borho. Die Rolle der Erzählerin übernahm Anna Kaltenbach. Tosender Applaus brandete nach dem Ende des Musicals aus dem Publikum auf, welcher mit zwei Zugaben belohnt wurde. Dank galt dann allen Beteiligten, welche für ihre Leistung mit einem Präsent belohnt wurden.