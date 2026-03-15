Aufführung Grundschule Lauterbach: Drachenkind begibt sich auf abenteuerliche Fahrt

„Ritter Rost auf großer Fahrt“ lautete die Musical-Aufführung des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters (SHO) Furtwangen gemeinsam mit Kindern der vierten Klasse der Grundschule Lauterbach.
Vor zahlreichen Gästen jeden Alters startete das Abenteuer des Ritter Rost (Annika Weiß). Endlich Ferien, dachte sich dieser und wollte diese auch in vollen Zügen genießen. Dem Ruf von König Bleifuß (Erik Morys), der, begleitet von Ratzefummel (Samuel Weiß), seinem Schreiber alle Ritter zu sich rief, folgte Ritter Rost nicht. Ganz im Gegenteil, seine Ferien wollte er lieber mit Koks, dem Drachen (Juliana Härter) und Burgfräulein Bö (Juna Morys) am Strand erleben.