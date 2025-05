Das Akkordeonorchester Waldmössingen bietet in Kooperation mit der örtlichen Grundschule zum 40. Jubiläum eine besondere Aufführung an.

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Tabaluga, der auf seiner „Reise zur Vernunft“ allerhand Aufregendes erlebt.

Anlässlich des 40. Jubiläums bringen das Akkordeonorchester und die Grundschule Waldmössingen das liebevoll arrangierte Musical des aufgeregten Drachenkindes als Live-Familien-Erlebnis auf die Bühne. Drachenfreunde aller Altersklassen erwartet eine fantasievolle und spannungsgeladene Musikgeschichte aus der Feder von Peter Maffay, Gregor Rottschalk und Rolf Zuchowski.

Unter der musikalischen Leitung von Mario Nortmann und der Regie von Thomas Hug, bereiten sich die Jugendorchester des Akkordeonorchesters und die Klassen der Grundschule intensiv auf das Musical vor.

Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer durch Musik, Gesang, Sprache und Tanz in eine märchenhafte Musical-Fassung verwandelt. Tänzerisch bereichert die mittlere Garde der Narrenzunft Waldmössingen die bekannten Hits in ihrer kreativen Inszenierung. Die Kinder sind im Chor, in Sprechrollen oder bei Musik und Tanz involviert.

Liebevolle Kostüme

Liebevoll durch Eltern gestaltete Kostüme und innovative Bühnenbilder der Schülerinnen und Schüler erwecken die Welt des kleinen Drachen zum Leben. Die Aufführungen versprechen beste Unterhaltung für alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken wollen.

Karten für die Aufführungen am Freitag, 11. Juli, 17.30 Uhr oder Samstag, 12. Juli, 10.30 und 17.30 Uhr in der Kastellhalle Waldmössingen sind ab Montag, 26. Mai, bei der Ortsverwaltung Waldmössingen, über aow-tickets@aowaldmoessingen.de oder bei der Buchlese in Schramberg erhältlich. Karten für Kinder von 6 bis 15 Jahren gibt es für fünf Euro, ab 16 Jahren für neun Euro. Kinder unter sechs Jahren ohne eigene Karten haben keinen Sitzplatzanspruch. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.