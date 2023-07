Im Gegensatz zum Vorjahr machte das Sommerabendwetter prächtig mit: Rund 180 Freilicht-Zuschauer liefen in Altdorf Gefahr, sich bei der Aufführung „Der fröhliche Weinberg“ einen Lachmuskelkater zu holen. Könnte er noch, hätte sich sicherlich auch Carl Zuckmayer köstlich über die Baal-Inszenierung seiner weinseligen Theaterkomödie amüsiert, mit der er 1925 seinen Schriftstellerberuf begründet hatte. Die war von Regisseurin Diana Zöller nun kongenial inszeniert samt einfallsreichem Bühnenbau von Martin Bernhard. Er hatte auf dem Dach des Gastraums des Winzers Gunderloch die Rheintal-Reblandschaft positioniert. Da hieß es für zwölf Ensemblemitglieder denn schon mal öfter, unsichtbar von hinten das versteckte Baugerüst zu erklimmen, auch um sich dort oben paarweise näher zu kommen.

Doch erst einmal zur verwirrungsreichen Handlung: Weingutsbesitzer Gunderloch (Markus Hepp) will seine Tochter Klärle (Selina Fröhlich) unter die Haube bringen. Als Mitgift erhält sie einen Teil seiner Weinberge, die andere Hälfte will er ruhestandshalber verkaufen. Klärles bisheriger Verlobter (Benjamin Wendel) steht natürlich als schmissiger Corpsstudent schon parat, die verlangte Nachkommenschaft zu zeugen. Seine Arroganz und nationale Verblödung kommen dabei jedoch nicht besonders gut an. Parallel dazu interessiert sich die reizende Haushälterin Annemarie (Rachel Bernardinis) für den „Bären“ Gundeloch, ihr angereister Bruder Jochen (Simon Wenigerkind) als raubeiniger Rheinschiffer hat hingegen schon längst ein Auge auf Klärchen geworfen. Alles klar?

Zur anstehenden Rebenversteigerung reisen neben dem bürokratischen Beamten Kurrle (Andreas Heideker) samt seinen verschwurbelten Volksgesundheitsgedanken auch allerlei Kaufinteressenten für Gunderlachs Reben an, so etwa die resolute (Puppen-)Landskronenwirtin Eismayer samt Tochter Babette (Yaroslava Gorobey). Aber auch Weinhändler hoffen auf Geschäfte.

Einige Rollen wurden mit lebensgroßen Puppen besetzt

Weil das komplette Baal-Ensemble trotzdem rein zahlenmäßig für Zuckmayers einstige Großbesetzung nicht mehr ganz reichte, hatte Andreas Kurrus herrliche, lebensgroße Puppen dazu beigesteuert: So spielt Maxime Pacaud den Händler Rindsfuß und als Puppe eine Frau, Camille Tissierspielt die Händlertochter Stenz und übernimmt die Sprechrolle der ihres „Puppen-Vaters“, Hans H. Diehl spielte den Händler Hahnesand und hauchte der Puppe dessen jüdischen Kollegens Löbsche Leben ein. Nicht zu übersehen waren auch Kriegsveteranenvertreter (Andreas Kurrus) mit weiteren seiner genialen Puppen im Mehrfach-Rollstuhl samt „Ulanenschorsch“ und patriotisch angestimmtem Lied: „In Deutschland, da will ich ewig leben!“ Gesungen wurde ansonsten oft und zumeist Weinseliges, gelegentlich leicht abgewandelt: „ O Du wunderschöner badischer Rhein!“ Natürlich mussten dabei auch geträllerte Sorgen in ein Gläschen Wein gepackt werden.

Eine zünftige Komplettprügelei durfte in der Zuckmayer-Weinkneipe ebenfalls nicht fehlen – prächtig hautnah und höchst kämpferisch choreografiert von Yaroslava Gorobey und Bejamin Wendel. Schließlich endete das köstliche Kuddelmuddel damit, dass sich zum Schluss alle glücklich kriegen, die es wollten. Winzer Gundelach zum Happy-End: „Sonst wär das Stück nicht gut!“

Noch immer aktuell

Zur damaligen spitz angemerkten „Judenfreundlichkeit“ hatte Zuckmayer vorauschauend schon 1925 in seinen Kömodientext geschrieben: „Lass sie doch mal leben!“ Blöd-hintersinnige Reaktion eines Protagonisten: „Ich kann sie nicht leiden, sie sind doch so animalisch!“ Nicht nur deshalb war Zuckmayers „Weinberg“ trotz des damals rauschenden Lach-Bühnenerfolgs von den Nazis später verboten worden. Besonders in seiner Stammheimat Rheinhessen, wo sein Vater als Weinflaschenkapselhersteller tätig war, schlug ihm besondere Empörung nicht nur von Veteranenverbänden entgegen, sondern auch Ewiggestrigen, zumal beleidigten Spießbürgern. Lachen ist halt nur erlaubt, wenn es einem gefällt –zumal, über sich selber und seine gelegentlichen eigenen Dummheiten. In Altdorf jedenfalls wurde herzhaft gelacht und häufig zwischenapplaudiert – dort gibt es offensichtlich keine Spießbürger mehr.