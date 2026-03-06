Aufführung am GBG Rheinfelden: Tempus fugit und Musikschule zeigen „Siehst du mich nicht?“

Im Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden zeigen Jugendtheater und Musikschule das Stück „Siehst du mich nicht?“.
„Siehst du mich nicht?“, fragt das Jugendtheater Rheinfelden von Tempus Fugit gemeinsam mit der Musikschule am Sonntag, 15. März, im Georg-Büchner-Gymnasium. Und Georg Büchner hätte vermutlich seine Freude gehabt an dem Stück – könnte es doch unmittelbar der Gedankenwelt eines Woyzeck oder Lenz entsprungen sein. In der Ankündigung heißt es: „Die Geschichte ist traurig und dunkel. Es gibt kein Happy End.“