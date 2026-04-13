Aufforstung in Steinen: Schüler im Einsatz für Biodiversität

Zwei achte Klassen der Hellberg-Schule in Lörrach-Brombach haben gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Myreforest etwa 400 Bäume gepflanzt.
Auf einer vom Borkenkäfer geschädigten Fläche haben die Schüler 400 Bäume gepflanzt. Am kürzlich verschneiten Donnerstagmorgen kamen 35 Jugendliche nach Hägelberg, um ganz praktisch etwas über Klimawandel und Wald zu lernen. Nach einer Einführung von myreforest erläuterte Diplom-Forstwirtin Gudrun Roser die Zusammenhänge zwischen steigenden Temperaturen, Borkenkäfern und sterbenden Fichten. Der vormals an diesem Standort befindliche Fichtenbestand wurde in mehreren Befallswellen durch den Borkenkäfer erheblich geschädigt und schließlich weitgehend vernichtet.