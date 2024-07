Auffahrunfall in Rottweil

1 11.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall in Rottweil gefordert. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein 20-jähriger hat am Dienstagnachmittag in Rottweil einen wartenden Bus übersehen und ist auf diesen aufgefahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand.









Rund 11.000 Euro Gesamtschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Dienstag auf der Württemberger Straße in Rottweil an einer Bushaltestelle passiert ist.