Auffahrunfall in Königsfeld: Rollerfahrerin übersieht 88-Jährigen mit Elektrorad

1 Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock Auf der L 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 88-jähriger Mann verletzt worden ist.







Link kopiert



Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der L 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 52-jährige Rollerfahrerin gegen 15.30 Uhr in Richtung Königsfeld unterwegs, als sie offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne einen vorausfahrenden 88-jährigen Mann auf einem dreirädrigen Elektrorad übersah.