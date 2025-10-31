Auffahrunfall in Königsfeld: Rollerfahrerin übersieht 88-Jährigen mit Elektrorad
Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Auf der L 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 88-jähriger Mann verletzt worden ist.

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der L 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 52-jährige Rollerfahrerin gegen 15.30 Uhr in Richtung Königsfeld unterwegs, als sie offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne einen vorausfahrenden 88-jährigen Mann auf einem dreirädrigen Elektrorad übersah.

 

Die Rollerfahrerin prallte auf das Elektrorad, woraufhin der Senior stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 52-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

 