Kurioser Fall in Oberkirch Polizei erwischt Mann zwei Mal direkt hintereinander mit Alkohol am Steuer

Ein Mann hat sich am Montagabend in Oberkirch gleich zwei Ermittlungsverfahren eingehandelt.Nachdem ihn die Polizei betrunken am Steuer erwischt und nach Hause gebracht hatte, stieg der Mann erneut ins Auto – und wurde noch mal erwischt.