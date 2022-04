Frau wird mir acht Wochen altem Kind in Klinik gebracht

1 Die junge Frau wurde mit ihrem Baby in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem heftigen Auffahrunfall auf der B 28 bei Rottenburg ist am Montagvormittag Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro entstanden. Eine 30-Jährige und ihr acht Wochen altes Kind sind vorsorglich in eine Klinik gebracht worden.















Rottenburg - Eine 20-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit einem Audi auf der Bundesstraße von Seebronn herkommend unterwegs und musste auf Höhe der Osttangente an einer auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender, 32 Jahre alter Audifahrer bemerkte das zu spät und krachte mit Wucht in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Seine 30 Jahre alte Beifahrerin und ihr acht Wochen altes Kind wurden vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

An den beiden Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden.