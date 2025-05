Bei einem Auffahrunfall auf der L 405 bei Alpirsbach sind am Sonntagmorgen zwei Motorradfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 23-Jähriger am Sonntag gegen 10.40 Uhr mit seinem KTM-Kraftrad auf der Landesstraße 405 von Freudenstadt in Richtung Schenkenzell. Auf Höhe der Einmündung Alte Reinerzauerstraße Hinterbühlhof wollte er nach links in die Straße Hinterbühlhof einbiegen.

Dies erkannte ein ihm nachfolgender, ebenfalls 23-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrads zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer stürzten.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, der andere wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An der BMW entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro, an der KTM ein Schaden von rund 5000 Euro.