Aufen plant Jubiläum: Bezirksmusikfest 2028 wirft Schatten voraus

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest zum 100-jährigen Bestehen 2028 laufen. Auch 2026 haben die Musiker einiges vor.
Große Feste erfordern rechtzeitige Planung. So wundert es nicht, dass sich der Musikverein Aufen bereits mitten in den Vorbereitungen für seinen 100. Geburtstag befindet, der vom 24. bis 28. Mai 2028 gefeiert werden soll. Das Gerüst steht, und mit ihm die Idee, das fünftägige Jubiläum als Bezirksmusik- und Zeltfest zu veranstalten. Der Waldfest-Standort eignet sich aus mehreren – unter anderem topografischen – Gründen nicht.