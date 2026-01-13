Aufen plant Jubiläum: Bezirksmusikfest 2028 wirft Schatten voraus

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest zum 100-jährigen Bestehen 2028 laufen. Auch 2026 haben die Musiker einiges vor.

Große Feste erfordern rechtzeitige Planung. So wundert es nicht, dass sich der Musikverein Aufen bereits mitten in den Vorbereitungen für seinen 100. Geburtstag befindet, der vom 24. bis 28. Mai 2028 gefeiert werden soll. Das Gerüst steht, und mit ihm die Idee, das fünftägige Jubiläum als Bezirksmusik- und Zeltfest zu veranstalten. Der Waldfest-Standort eignet sich aus mehreren – unter anderem topografischen – Gründen nicht.

Zum Auftakt am Mittwoch, 24. Mai, soll es einen Brass-Abend geben und an Christi Himmelfahrt dann einen Blasmusiktag mit traditionellem Vatertagsfest. Der Freitag ist als Ruhetag vorgesehen, und am Samstag soll eine Partyband auftreten. Höhepunkt am Sonntag ist das Bezirksmusikfest mit Umzug. „Die Konturen stehen, jetzt geht es an die Feinarbeit“, erläutert Schäfer.

92 Aktive werden gezählt

Aktuell steht das Musikjahr 2026 im Fokus, bei welchem am 24. Februar der Kappenabend auf dem Programm steht. Am 8. Februar beteiligen sich die Musiker am Narrenbaumstellen in Allmendshofen. Parallel dazu laufen die Proben für das Frühjahrskonzert am 25. April, bei welchem die Stadtkapelle Tengen zu Gast ist.

„Wir zählen 92 Aktive, davon sind 28 unter 18 Jahre alt“, weist Schäfer auf eine tolle Arbeit in der Bläserjugend hin. Mit den Nachwuchsabteilungen aus Grüningen und Wolterdingen besteht eine Kooperation, deren Erfolge sich Jahr für Jahr ernten lassen.

So steht Svenja Machate seit vergangenem Jahr auf der Liste der Trägerinnen des goldenen Leistungsabzeichens. Zudem zählt der Musikverein 89 Ehrenmitglieder, von denen 27 noch aktiv mitwirken. Einen emotionalen Moment erlebte die Versammlung, als Thorsten Schäfer aufgrund des Ausscheidens von Lex Binder aus dem aktiven Dienst die Liste seiner Verdienste passieren ließ.

Ehre für langjährige Treue

Eine Auszeichnung für 60 Jahre aktive Musikerkarriere erhielt Norbert Bäurer. Eine Urkunde mit Ehrennadel für 25 Jahre Mitwirkung ging an Brigitte Büher, Ulrike Wolff und Albrecht Merz. Wilfried Feieln gehört seit 40 Jahren passiv dem Musikverein Aufen an.