Kurz vor drei Uhr morgens alarmierte ein Fahrzeugbesitzer die Polizei, nachdem zunächst unbekannte Tatverdächtige in sein Fahrzeug eingedrungen waren und dort unter anderem einen Tablet-PC gestohlen hatten.

Ortungsfunktion kommt zum Einsatz

Mit Hilfe der Ortungsfunktion konnte er sein Gerät in der Nähe orten. Der Mann fand aber nicht nur sein Tablet, sondern auch weitere, mutmaßlich gestohlene und zur Abholung bereitgelegte Gegenstände.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Hechingen berichteten Zeugen, dass ihnen kurz zur in der Nähe zwei verdächtige Männer aufgefallen waren, die sich an einem geparkten Fahrzeug mit offenstehenden Türen zu schaffen gemacht hatten.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Polizeibeamten die beiden beschriebenen Verdächtigen – einen 22 und einen 28 Jahre alten Mann – im Weildorfer Kastanienweg unter einem Anhänger versteckt und nahmen sie vorläufig fest. Bei den Männern fand die Polizei neben Diebesgut aus dem offenbar zuvor durchwühlten Wagen auch Handschuhe und ein Einhandmesser. Sie stellte die Gegenstände sicher.

Bei den weiteren Ermittlungen im Umfeld stießen die Beamten in der Nähe auf weiteres mutmaßlich zur Abholung bereitgelegtes Diebesgut, ein möglicherweise gestohlenes Fahrrad und drei E-Bikes, deren Herkunft noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten, richterlichen Beschluss wurden in der Folge die Wohnungen der beiden Männer durchsucht.

Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler zahlreiches weiteres mutmaßliches Diebesgut, welches teilweise der bereits berichteten Serie von Fahrzeugaufbrüchen am Hechinger Bahnhof vom 19. Januar zugeordnet werden konnte.

Beiden Beschuldigten ordnet die Polizei etwa 30 Diebstähle aus Pkw oder Pkw-Aufbrüche zu, sie wurden am Sonntagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden tunesischen Staatsangehörigen – beide Männer offenbar einschlägig polizeibekannt – wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert und befinden sich dort in Untersuchungshaft.

Zeugen oder Geschädigte werden gesucht

Die Ermittlungen des Polizeipostens Haigerloch, ob das Duo auch für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen in den letzten Wochen in Haigerloch, Hechingen und Balingen verantwortlich sein könnte, dauern an. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen oder Geschädigten, die einen Diebstahl aus ihren Autos möglicherweise noch gar nicht bemerkt oder noch nicht angezeigt haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter 07474/98800 entgegen.