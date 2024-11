Im Vereinsheim der Narrenzunft begrüßte der langjährige Vorsitzende Christian Fix die anwesenden Mitglieder, Gäste und den CDU-Bundestagsabgeordneten Yannick Bury. Fix, der seit mehr als 13 Jahren das Amt des Vorsitzenden innehatte und den Verband geprägt hat, verabschiedete sich an diesem Abend offiziell aus dem Vorstand.

Andreas Bachmann ist neuer Vorsitzender: Das neu gewählte Vorstandsteam repräsentiert eine jüngere Generation, die sich mit Engagement und frischen Ideen für Rust einsetzt, heißt es in der Pressemitteilung des CDU-Ortsverbands Rust. Andreas Bachmann, seit vielen Jahren im Gemeinderat aktiv und bisher als Beisitzer im Vorstand tätig, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. In seiner Antrittsrede unterstrich er: „Die kommunalpolitischen Herausforderungen und der direkte Dialog vor Ort sind mir wichtig.“ An seiner Seite stehen Claudia Herdrich und Adrian Hoffmann als stellvertretende Vorsitzende, die ebenfalls jeweils einstimmig von den Mitgliedern an diesem Abend gewählt wurden.

Vorstand soll digitaler werden: Weitere wichtige Ämter bekleiden Irene Becker, die erneut das Amt der Schatzmeisterin übernehmen wird und Kerstin Lang als erneut gewählte Schriftführerin. Zudem wurde das Vorstandsteam durch die Beisitzer Joshua Ehrler (Digitalbeauftragter), Andreas Haag, Alexander Herdrich, Benjamin Peter, Mike Rinkenauer und Stephanie Tarakci verstärkt. Adrian Hoffmann übernimmt zudem die Rolle des Presse- und Internetbeauftragten und bringt damit eine starke digitale Ausrichtung in die Vorstandsarbeit ein. Durch die Kommunalwahl konnte der CDU-Gemeindeverband Rust gleich sieben neue Mitglieder gewinnen, die den Verband weiter stärken. Der Verband sieht diesen Zuwachs als Bestätigung seines Engagements für die kommunalen Anliegen der Bürger.

Anerkennung und Dank für Christian Fix

Yannick Bury dankt den scheidenden Vorsitzenden Christian Fix für seine langjährige Arbeit: Einen Abschied voller Anerkennung und Dankbarkeit erhielt Christian Fix, der den Gemeindeverband Rust durch seine Vielseitigkeit und sein unermüdliches Engagement geprägt hat. Er wurde in einer emotionalen Ansprache verabschiedet. Bury würdigte Fix als eine verlässliche Stütze des Verbands: „Christian hat stets klare Vorstellungen gehabt und seinen Einsatz für den Verband mit Überzeugung und Tatkraft gezeigt.“ Fix übergebe einen gesunden, mitgliederstarken Verband. Er betonte, dass er mit Stolz auf die erfolgreiche Übergabe an die nächste Generation blicke. Zusammen mit Melanie Burg und Josef Schlenk, die sich ebenfalls aus dem Vorstand zurückziehen, hat Fix über Jahrzehnte hinweg die Basis für die Arbeit des CDU-Gemeindeverbands Rust gelegt. In ihren Dankesreden betonten die Vorstandsmitglieder die tiefe Wertschätzung für das langjährige Engagement dieser Vorbilder.

Christian Fix (Dritter von links) wurde für mehr als 13 Jahre als Vorsitzender geehrt. Foto: CDU-Ortsverband Rust

Neues Team will politische Arbeit fortführen: Mit dem neuen, jungen Team und einem klaren Fokus auf lokale Themen und moderne Kommunikation geht der CDU-Gemeindeverband Rust nun in die Zukunft. Der Vorstand freut sich darauf, die politische Arbeit in Rust weiterzuführen und die Interessen der Bürger aktiv zu vertreten. Yannick Bury schloss die Veranstaltung mit einem politischen Update aus Berlin und lobte das Ruster Team: „Dieses neue Team steht für Aufbruch, für frische Ideen und für Engagement, das unsere Region weiterhin positiv gestalten wird.“