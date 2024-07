Aufbruch in neuen Lebensabschnitt: Absolventen der Maria-Furtwängler-Schule feiern ihren Abschluss

22 Abiturienten des Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums der Maria-Furtwängler-Schule haben ihren Abschluss in der Lahrer Sulzberghalle gefeiert. Dabei beleuchtete eine Schülerin die Grenzen der Aussagekraft schulischer Noten.

Christina Seebeck, Leiterin der Maria-Furtwängler-Schule, dankte in ihrer Begrüßungsrede der engagierten SMV, allen voran Schülersprecher Anton Schmidke, der es sehr gut verstanden habe, auf Bedürfnisse der Schüler aufmerksam zu machen und sich umfassend für soziale Projekte einzusetzen.

Ihr Dank galt auch den Verbindungslehrern, die sich für das Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ und „Schule mit Courage“ stark gemacht hätten, ebenso Hausmeister, Sekretärinnen und Familien der Absolventen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Dass ein gesellschaftliches Engagement immer von Bedeutung sein wird, zeige das erste Barcamp „Demokratiebildung“ an der Schule, eine Tagung mit Workshops. Seebeck würdigte auch die Arbeit der Lehrer und forderte die Anwesenden auf, wachsam zu bleiben, Durchhaltevermögen zu zeigen, soziale Kontakte zu nutzen und Informationen der sozialen Netzwerke kritisch zu hinterfragen.

Religionslehrer Norbert Großklaus führt Ranking an

Die Schülerinnen Lourdes Darnstedt und Luisa Krieg führten durch das anschließende Programm und zeigten einen Abi-Film, der in humorvoller Weise die Lehrer karikierte und die Qualität ihres Unterrichts offenlegte. Im Anschluss kamen Klassenlehrer Saskia Sachweh und Tilo Teufel zu einer Diskussionsrunde mit Carmen Kollmer auf die Bühne. Sie wünschten ihren „Teams“ das Allerbeste und mahnten an, dass es nicht nur einen richtigen Weg gebe – auch Umwege und Abzweigungen seien wertvoll. In einem Lehrerranking, das der Schüler Nikita Brening vorstellte, erhielt der scheidende Religionslehrer Norbert Großklaus den ersten Platz.

Franka Zanger und Maya Hammig stellten bebildert die Abizeitung vor und erklärten, dass sie bei der Erstellung viel gelernt hätten, gerade in Bezug auf redaktionelle Arbeit. Die drei Jahre bis zum Abitur ließen Lilian Borgmann, Zanger und Schmidke noch einmal aus Schülersicht Revue passieren. Sie erklärten, warum sie sich für ein berufliches Gymnasium entschieden haben und auf welche Weise die beiden Klassen in der Kursstufe zu einer Mannschaft zusammengefunden hätten. Zanger verwarf den Gedanken, dass Noten gleichbedeutend für Intelligenz und spätere Lebensqualität stünden.

Alle Schüler erhielten mit ihren Zeugnissen auch eine Rose. Darnstedt und Krieg beendeten den offiziellen Teil des Abends, der danach in einem privaten Rahmen fortgeführt wurde.

Absolventen freuen sich über Preis und Lob

Jahrgangsbeste sind Luis Strick (1,0) und David Falk (1,3). Weitere Preise für ihre Leistungen erhielten Angelo D´Alia (1,7), Anton Schmidke (1,8) und Franka Zanger (1,9). Den Preis für die beste Leistung im Fach Spanisch überreichte Helgard Schmuck vom Freundeskreis Alajuela Lahr an Angelo D´Alia. Schmuck betonte den Wert von Fremdsprachen für eine gute Kommunikation und ein tolerantes Miteinander. Die Fördervereinsvorsitzende und ehemalige Schülerin der MFS Julie Kuderer überreichte Anton Schmidke den Sozialpreis für sein vielfältiges Engagement an der Schule. Weitere Auszeichnungen gingen an Angelo D´Alia (Preis der Heidehof-Stiftung), Anton Schmidke (Scheffelpreis für das Fach Deutsch), Luis Strick (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Englisch-Preis, GGK-Preis) und Nils Simoneit (Sport-Preis Alfred-Maul-Medaille). Strick und Falk erhielten den Thieme Bücher Preis. Lob gab es für Maya Hammig und Nils Simoneit.