Aufbruch in die Antarktis: Neue Expedition des Forschungsschiffs Polarstern

Geplant sind Untersuchungen zum rapiden Wandel von Meereis und Ökosystemen im antarktischen Weddellmeer. Das Gebiet ist von zentraler Bedeutung für das globale Klima- und Ozeansystem.
Bremerhaven/Punta Arenas (Chile) - Das Forschungsschiff "Polarstern" des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven startet am Wochenende im chilenischen Punta Arenas zu einer Expedition in die Antarktis. Bis Anfang April untersucht ein internationales Forschungsteam den nordwestlichen Teil des Weddellmeeres, wie eine Sprecherin des Instituts mitteilte. In den vergangenen Jahren ging demnach die sommerliche Meereisausdehnung dort stark zurück, vermutlich durch wärmeres Oberflächenwasser.