Aufbau der Container: Ende der Raumnot von Schramberger Berneckschule in Sicht

Die Arbeiten an der Schramberger Berneckschule für den neuen Container-Anbau sind in vollem Gange. Anfang Oktober sollen die Schüler einziehen können.
Ursprünglich sollten die Containermodule für vier Klassenräume schon zum Schuljahresbeginn im September fertiggestellt sein. Hochbau-Abteilungsleiter Thomas Müller hatte aber schon im Ausschuss Umwelt und Technik im Juli darauf hingewiesen, dass die für die Nutzung unverzichtbaren Brandschutztüren eine Lieferzeit von sechs bis zehn Wochen hätten. Am Montag bestätigte Müller auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Container-Anbau jetzt Anfang Oktober fertiggestellt sein soll, voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche, wenn alles wie vorgesehen vorangeht.