Der Polizei ist es gelungen den psychisch kranken Mann, der am Donnerstagmorgen in Zell einen Großeinsatz ausgelöst hatte, festzunehmen.

Der mit Messern bewaffnete Mann hatte zuvor in der Hauptstraße randaliert, bevor er sich in einem Wohnhaus verschanzte.

Um die Gefahrensituation einzuschätzen, inwieweit eine Gefährdung für andere Personen besteht und auch um eine mögliche Selbstgefährdung des Mannes auszuschließen, versuchten die Polizeibeamten mit Betreuern, Fachkliniken und Behörden eine Einschätzung zu bekommen, um Zugang zu dem Mann zu finden.

Lesen Sie auch

Dabei stand auch im Vordergrund, die eingesetzten Beamten und Unbeteiligte zu schützen, teilt die Polizei mit. „Jegliche Kontaktaufnahme mit dem psychisch Auffälligen war in dieser Phase nicht möglich.“ In seinem Ausnahmezustand zeigte sich der Mann mit Messern bewaffnet wiederholt am Fenster und auf dem Dach. Zudem warf er Gegenstände und Unrat aus dem Fenster im Obergeschoß.

Mann klettert auf Dach, als Spezialkräfte ins Haus kommen

Gegen 11 Uhr verschafften sich Spezialkräfte und Beamte der Verhandlungsgruppe Zugang zu dem Gebäude. In dieser Zeit stieg der Mann bewaffnet mit zwei Messern erneut durch das Fenster einer Gaube auf das Dach. Jegliche Kontaktaufnahme durch die Polizei scheiterte zunächst, da der auf dem Dach sitzende Mann nicht ansprechbar war.

Beamten der Verhandlungsgruppe gelang letztendlich doch Zugang zu ihm zu bekommen und ihn zur Rückkehr ins Haus zu bewegen. Dort konnte der psychisch Kranke von Kräften des Spezialeinsatzkommandos vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt.