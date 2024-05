Aufatmen in VS

1 Polizei, DRK und Hunderettungsstaffel waren auf der Suche nach dem Vermissten. Foto: Marc Eich

Glückliches Ende bei der Suche nach einem vermissten 82-Jährigen. Der Senior ist in einem Waldgebiet zwischen Villingen und Unterkirnach aufgefunden worden. Dort hatte er zwei Tage lang überlebt.









Aufatmen in VS: Ein Senior, der seit Christi Himmelfahrt vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Entsprechende Informationen unserer Redaktion hat am Samstagnachmittag ein Polizeisprecher bestätigt.