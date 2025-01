Aufatmen in Schonach

1 Drei heiße Eisen für Schonach: Nathalie Armbruster (links) und ihre norwegischen Rivalinnen Ida Marie Hagen (Mitte) und Gyda Westvold Hansen. Foto: AP/Schrader

Aufatmen im Schwarzwald: Der Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach kann stattfinden.









Die Zitterpartie hat ein Happy End gefunden: Die Weltelite der Nordischen Kombination wird am kommenden Wochenende in Schonach versuchen, den Schwarzwaldpokal zu gewinnen – und am Sonntag einen Sieg im zweiten Weltcup draufzusetzen.