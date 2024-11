Aufatmen in Hugsweier: Die Zukunft des Kulturkellers Koffer ist gesichert

Vorsitzender Markus Braun ist guter Dinge. Nach anderthalbjähriger Ungewissheit hat sein Verein nun wieder ein sicheres Zuhause. Anfang 2023 war bekannt geworden, dass der Kulturkeller Koffer bis Ende März die Räumlichkeiten im Untergeschoss der katholischen Kirche St. Martin verlassen musste. Bis etwas Neues gefunden sei, ging es in den Saal des evangelischen Gemeindehauses. Aus dem Provisorium wird ein dauerhafter Zustand. Das berichtete Braun am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung.

Den Verein gibt es seit 23 Jahren. Als man 2023 den etablierten Ort verlassen musste, habe es zwei Optionen gegeben, wie Braun im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet: die Auflösung des Vereins oder ein neues Heim. Die erste Variante habe man direkt verworfen und sich gemeinsam mit Ortsvorsteher Georg Bader auf die Suche nach einem neuen Domizil gemacht.

Dauerhafte Partnerschaft mit der Kirche

Von Anfang an sei klar gewesen, dass man in Hugsweier bleiben werde. Eine Variante, die man zwischenzeitlich favorisierte, war, die Garage der Feuerwehr für Veranstaltungen zu nutzen. Diese war im Rahmen des Umzugs in die neue Feuerwache West leergeworden. Doch die Verhandlungen darüber liefen schlussendlich ins Leere.

In der Folge habe man mit dem evangelischen Kirchengemeinderat gesprochen, der Verein war im Gemeindesaal provisorisch untergekommen. „Den Saal durften wir bereits während Corona nutzen“, berichtet Braun. Letztlich konnten sich beide Seiten vorstellen, aus dem Interimsverhältnis eine dauerhafte Partnerschaft zu machen.

Auch das Publikum ist mit dem Saal zufrieden

Künftig werde man auch die eine oder andere Veranstaltung gemeinsam organisieren, wie Braun im Gespräch berichtet. „Wir haben einen unkomplizierten Partner gefunden“, freut er sich. Man werde zudem auch einiges in den Saal investieren, so soll etwa die Bühne optisch ansprechend umgebaut geben, zudem hat der Verein eine Beleuchtungsanlage angeschafft.

Auch das Publikum sei mit dem Saal sehr zufrieden. „Zunächst hieß es, dass die Atmosphäre etwas verloren gegangen sei, aber das hat sich nun gewandelt“, freut sich Braun. „Wir sind absolut zufrieden und starten voll Enthusiasmus in die Zukunft“, sagt er.

Auf der Versammlung wurde bereits über Veranstaltungen für 2025 gesprochen. Am 18. Januar eröffnet „Magical Mystery Beat“ das neue Jahr, am 14. Februar geht es weiter mit „Amüsantes und Wissenswertes rund um den Wein“. Am 16. März folgt eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der evangelischen Kirche, es gibt ein Kindertheater mit der Theaterkiste und dem „Räuber Hotzenplotz“.

Am 4. April spielt Frank ´n Wolf „handgemachte Musik“ , am 26. September kommt Helga Becker alias Frau Nägele mit ihrem Kabarettprogramm „Fahndung läuft“. Für den 11. Oktober sind die „Diamonds of Music“ angekündigt, am 15. November folgt Autor und Familiencoach Matthias Jung.