Aufatmen in der Region Hechinger Sternenbäck-Gruppe ist überm Berg

Hechingen - Mit überwältigender Mehrheit haben die Gläubiger am Donnerstag die Insolvenzpläne für jede vier Gesellschaften (Bumüller GmbH & Co, Backbetriebe KG, Sternenbäck GmbH Gera und Sternenbäck GmbH Spremberg) angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Zeit nach Corona werde ein schlüssiger und zukunftsorientierter Restrukturierungsplan erarbeitet. Damit sei der Weg frei, dass die Eigenverwaltungsverfahren der Sternenbäck-Gruppe durch das Amtsgericht Hechingen alsbald wieder aufgehoben werden.