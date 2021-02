1 Ihre erste Impfung bekam Lieselotte Rüter, Bewohnerin des Betreuten Wohnens am Warenbach, gleich nebenan im Heilig-Geist-Spital. Foto: HGS Foto: Schwarzwälder Bote

Corona: Team setzt Spritze bei 113 Impfwilligen

113 Impfwillige wurden im Heilig-Geist-Spital am Warenbach in Villingen geimpft. "Das eröffnet uns Spielräume für baldige Lockerungen", kündigt ­Günter Reichert an, Geschäftsführer des Spitalfonds Villingen.

VS-Villingen. Aufatmen im Heilig-Geist-Spital Am Warenbach in Villingen. Am Donnerstag rückte auch dort ein Impfteam aus Offenburg an und setzte bei 113 Impfwilligen die Spritze gegen das Coronavirus. "Das eröffnet uns Spielräume für baldige Lockerungen", kündigt ­Günter Reichert an, Geschäftsführer des Spitalfonds Villingen.

Unter Mitwirkung der ortsansässigen Ärzte Michael Mauch, Alexander Berger und Ulrich Bennetz stemmten Einrichtungsleiter Jakob Broll und sein gesamter Mitarbeiterstab die logistisch anspruchsvolle Impfaktion in wenigen Stunden. Dabei wurden nicht nur die Bewohner in ihren Zimmern, sondern auch Mitarbeiter und die Mieter ab 80 Jahren in der benachbarten betreuten Wohnanlage in den Räumen der Caféteria mit dem Serum von ­Biontec/Pfizer versehen und nachbetreut. Ein Hol- und Bringdienst gewährleistete zusätzliche Sicherheit.

Der Termin für die zweite Impfung ist für den 11. März vorgesehen. Nach einem zeitlichen Sicherheitspuffer von fünf bis sieben Tagen erhoffen sich Reichert und Broll dann weitere Schritte hin zu einem normalen Tagesablauf. Auch wenn die derzeit strengen Regeln im März voraussichtlich gelockert werden können und die Bewohner zum Beispiel zu begleiteten Spaziergängen wieder das Haus verlassen oder zeitlich unbegrenzt Besuch erhalten dürfen, werde man noch länger Vorsicht walten lassen und unter anderem alle Besucher schnelltesten. Noch sei wissenschaftlich schließlich nicht geklärt, sagt Broll, dass Geimpfte nicht doch in leichterer Form erkranken oder das gar Virus übertragen können. Zudem konnte die Impfung nicht lückenlos vorgenommen werden.

Dass das Heilig-Geist-Spital als eines der letzten Seniorenheime im Landkreis Besuch vom Impfteam erhielt, liegt für Reichert daran, dass man noch im Januar Fälle von Covid-19-Erkrankungen verzeichnen musste. Drei positiv getestete Menschen im Alter von weit über 90 Jahren und mit Vorerkrankungen sind gestorben. Eine einzige Krankenhauseinweisung gab es auf eigenen Wunsch, bei allen weiteren Fällen lagen die Verläufe zwischen Null Symptomen bis hin zu leichtem Fieber und unterdurchschnittlicher Sauerstoffsättigung des Blutes.

"Wir hoffen inständig, dass es dabei bleibt", sagt Reichert. Die Impfungen sieht er als wichtigen Schritt in diese Richtung.