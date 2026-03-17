Aufarbeitung in Bad Liebenzell: Hilfe bei Jahresabschlüssen nötig – aber warum?

Bad Liebenzell kommt in der Kämmerei vielen Aufgaben kaum hinterher: Eröffnungsbilanz und viele Jahresabschlüsse fehlen. Der Kämmerer sieht Versäumnisse unter seinem Vorgänger.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist eigentlich gar nicht mehr so neu. Das Gesetz dazu stammt aus dem Jahr 2009. Die letzten Kommunen stellten auf das NKHR aber erst 2020 um. Dazu gehörte Bad Liebenzell. Und die Stadt kämpft noch immer damit. Denn die Verwaltung benötigt dringend die Eröffnungsbilanz, um die Umstellung auf das NKHR abzuschließen. Aber nicht nur die Eröffnungsbilanz fehlt.

Software-Umstellung Rund 30 Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe müssen ebenfalls noch erstellt werden. Denn im nächsten Jahr steht eine vorgeschriebene Software-Umstellung an. Und die funktioniert nur, wenn das alles erledigt ist.

Das alles neben dem Tagesgeschäft innerhalb eines Jahres umzusetzen, sei „nicht machbar“, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Gemeinderates. Kämmerer René Kaufmann fordert „fachmännische Hilfe“ für sein Team. Er schlug die Firma Rödl und Partner vor. Das vorliegende Angebot für deren Dienstleistungen würde die Stadt 234 000 Euro kosten.

Eigenbetriebe Aber warum ist die Kämmerei so überfordert, dass sie teure externe Hilfe braucht? Kaufmann verweist auf die Struktur mit vielen städtischen Eigenbetrieben. „Das verursacht Kosten“, meint auch der interne Verwaltungsleiter Andreas Hölzlberger. Kaufmann sah aber ein anderes, größeres Problem: die Buchführung, besonders in den Jahren 2020 und 2021. Buchungen seien vorgenommen worden, ohne die entsprechenden Anlagen zusammenzufassen, steht in der Vorlage. Das Ergebnis sei eine „elendslange Liste“, erklärte Hölzberger. Die müsse man nun abarbeiten und zusammenfassen.

„Schlicht rechtswidrig“ Kaufmann wird deutlicher. Er sei überrascht „über die Kreativität der Buchführung“ in diesen Jahren. Manche dieser Vorgänge seien „rechtlich fragwürdig“ andere „schlicht rechtswidrig“. Kaufmann hatte den Posten des Kämmerers Mitte 2021 von seinem Vorgänger Lucas Hansen übernommen, der seit 2012 in Liebenzell arbeitete. Vieles aus den Jahren 2020 und 2021 müsse nun nachgearbeitet werden, so Kaufmann. Deshalb brauche es die externe Hilfe, meinte der heutige Kämmerer. Außerdem habe die Gemeindeprüfanstalt die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Jahre 2016 bis 2019 kontrolliert und Korrektur angemahnt.

All das müsse erledigt werden, bevor die Eröffnungsbilanz erstellt werden könne. Auch das erhöhe den Aufwand, so Kaufmann.

„Grenzwertige Debatte „Offensichtlich hat es nicht funktioniert“, analysierte Oliver Jäger (UL) die NKHR-Einführung 2020 in Bad Liebenzell. Vielleicht solle man nochmals prüfen, was damals alles schiefgelaufen sei, so Jäger. „Die Grundlagen stimmen nicht. Das aufzuarbeiten kostet viel Zeit und Geld“, stimmte Kaufmann ihm zu.

Dietmar Fischer (CDU) war in den fraglichen Jahren Bürgermeister. Er störte sich im Gemeinderat aber daran, dass die 234 000 Euro dem Gremium in der Sitzung nach der Haushaltsberatung untergejubelt werden sollen.

Man habe die Dinge in der Kämmerei einfach zu lange aufgeschoben, fand er. Und von den 234 000 Euro, die die externe Hilfe kosten soll, könne man dort ja noch einen Mitarbeiter einstellen. „Eine Person würde gar nicht reichen“, entgegnete Kaufmann.

Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp (UL) sah eine „grenzwertige Debatte“. „Schauen sie auf die Jahre um die es geht“, richtete er sich an Fischer und bezog sich auf dessen Amtszeit. Damals seien Fehler gemacht worden. Aber er blickte nach vorn: „Wir müssen das jetzt hinbekommen“. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dafür, die externe Firma zu beauftragen.