Aufarbeitung in Bad Liebenzell: Hilfe bei Jahresabschlüssen nötig – aber warum?

Bad Liebenzell kommt in der Kämmerei vielen Aufgaben kaum hinterher: Eröffnungsbilanz und viele Jahresabschlüsse fehlen. Der Kämmerer sieht Versäumnisse unter seinem Vorgänger.
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist eigentlich gar nicht mehr so neu. Das Gesetz dazu stammt aus dem Jahr 2009. Die letzten Kommunen stellten auf das NKHR aber erst 2020 um. Dazu gehörte Bad Liebenzell. Und die Stadt kämpft noch immer damit. Denn die Verwaltung benötigt dringend die Eröffnungsbilanz, um die Umstellung auf das NKHR abzuschließen. Aber nicht nur die Eröffnungsbilanz fehlt.