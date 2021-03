1 Ob wohl noch jemand öffnet, wenn man bei der Greensill Bank in Bremen klingelt? Aber selbst wenn: Hüfingen wird wohl nicht mehr an seine drei Millionen Euro herankommen. Foto: Stollarz/AFP

Immer was los: Damit wirbt Hüfingen auf seiner Internetseite und auch bei der Facebook-Präsenz. Doch während die zweite Hüfinger Lachnacht und das Frühlingserwachen abgesagt sind, gibt es "Ersatz-Unterhaltung" in Hüfingen.

Hüfingen - Wäre das Programm nur nicht so teuer. Denn die Aufarbeitung des Greensill-Falls dauert weiter an und bietet auch viel Gesprächsbedarf in der Breg­stadt, die noch im Januar drei Millionen Euro bei der Bremer Bank angelegt hat.

Klar ist mittlerweile: Hüfingen hat zu einem Zeitpunkt die drei Millionen Euro überwiesen, als die Bank schon kein A-Rating mehr gehabt hatte. Doch genau das legen die Statuten, die der Gemeinderat aufgestellt hat, fest. Klar ist auch, dass die Transaktion durch einen einfachen Mitarbeiter in der Kämmerei stattgefunden hat. Und klar ist auch, dass Hüfingen sich mit anderen Kommunen in Baden-Württemberg zusammengeschlossen hat, um gemeinsam gegen die Greensill Bank, deren Wirtschaftsprüfer, die Rating-Agentur und die Anlageberater vorzugehen.

Doch wie sollen die Konsequenzen aussehen? Laut Rathaus wurde der Greensill-Fall bereits bei der Eigenschadensversicherung gemeldet, und es würden auch arbeitsrechtliche Maßnahmen geprüft. Und auch in der nächsten Gemeinderatssitzung soll dem Greensill-Fall noch einmal Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bislang ist die nächste Sitzung für den 22. April terminiert. Das heißt jedoch nicht, dass sich die Stadträte bis zu dem Termin nicht trotzdem ausführlich mit dem Thema beschäftigen. Die SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell hat auf die jüngsten Entwicklungen bereits klar formuliert, dass für eine Drei-Millionen-Euro-Transaktion nicht nur ein Mitarbeiter der Kämmerei verantwortlich sein könne, sondern das Chefsache sei.

Offenen Brief an den Bürgermeister

Nun äußert sich auch die kleinste Fraktion des Gemeinderates, die BFSO/Grünen-Fraktion, in einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Kollmeier. "Der Greensill-Vorfall betrifft uns alle und geht uns alle etwas an", teilt BFSO/Grünen-Fraktionssprecher Michael Steinemann mit und fügt hinzu: "Bürgerschaft, Gemeinderat, Verwaltung, Unternehmen, Vereine: Wir zahlen alle Steuern, Gebühren und Abgaben, welche für unseren Wohlstand sorgen und den wir auch der späteren Generation mit auf den Weg geben möchten." Mit dem Wissen, dass die BFSO/Grünen-Fraktion aktuell habe, stufen die drei Stadträte nach eigenen Angaben das Verwaltungshandeln in diesem konkreten Fall als unverantwortlich ein, welches es zu hinterfragen gelte, da die Greensill Bank bei Abschluss der Anlage bereits seit drei Monaten für jeden ersichtlich ein B-Rating habe. "Das hätte man nur schnell im Internet recherchieren müssen", findet Michael Steinemann.

Ob der Greensill-Fall rechtlich an einer einzigen Person festzumachen sei, könne die BFOS/Grünen-Fraktion nur schwer beurteilen. Dies müsse die Kommunalaufsicht, die im Fall Hüfingens im Landratsamt des Schwarzwald-Bar-Kreises zu finden ist, überprüfen. "Es ist aber für uns selbstverständlich, dass die Verwaltungsspitze eine besondere Verantwortung für das Handeln im Rathaus trägt. Da ist es schon verwunderlich, dass nun mit dem Finger auf den ›kleinen Mitarbeiter der Stadtkasse‹ gezeigt wird." Alle Geldanlagen müssten auf Ordnungsmäßigkeit überprüft werden und so lange sei auch keiner der Beteiligten schuldig oder unschuldig. Stadträte seien dem Wohl der Bürger und der Stadt verpflichtet. "Und mit diesem Vorgehen wurde leichtfertig mit diesem Wohl gespielt."

Einwohnerversammlung gefordert

Da das Thema Transparenz in der BFSO/Grünen-Fraktion eine große Rolle spiele, fordern die drei Stadträte nicht nur eine Gemeinderatssitzung zu diesem Thema, sondern auch eine Einwohnerversammlung, bei der die Bürger über das Geschehen und das weitere Vorgehen und die Konsequenzen informiert werden sollen. "Nur so lässt sich die Debatte vielleicht noch einfangen und der Schaden für das Image der Stadt, das sicher schon gelitten hat, eindämmen", schreibt die Fraktion. Aber auch die Stadträte müssten sich selbst hinterfragen und den Prozess kritischer durchleuchten. Wichtige Entscheidungen, wie die Anpassung der Kindergartengebühren oder eben hohe Anlagen, sollten künftig wieder vom gesamten Gemeinderat entschieden werden. "Unsere Vorgänger im Amt haben es sich leider zu einfach gemacht und die Verantwortung teilweise ausgelagert", teilt Michael Steinmann mit.

Grundsätzlich müsse aber auch die Gewinnmaximierungsstrategie der Stadt hinterfragt werden. "Müssen Bauplatzpreise, Steuern und Gebühren immer höher werden, wenn man doch offenkundig gar nicht weiß, wo man das Geld sinnvoll investieren kann", sagt der BFSO/Grünen-Fraktionssprecher und fügt hinzu: "Wir sprechen uns für eine Entlastung unsere Bürgerschaft und Unternehmen aus. Wir sind hierbei zur konstruktiven und selbstkritischen Diskussion bereit."

Hüfingen hat im Januar dieses Jahres drei Millionen Euro bei der Greensill-Bank in Bremen angelegt. Der Grund: Zwischen den Jahren waren viele Zuschüsse und Hilfsgelder eingetroffen und die Stadt wollte bei der Hausbank Strafzinsen vermeiden. Der Gemeinderat erfuhr von der Transaktion erst, als es schon zu spät war.