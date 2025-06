Aufarbeiten bei „Esperanza“: Lahrer Weltladen bleibt vorerst geöffnet

Nach intensiver Suche und Mitgliederwerbung wurden mehrere Personen gefunden, die ein stärkeres Engagement in der Organisation des Ladens zugesagt haben.

Die Suche nach neuen Ehrenamtlichen war nötig geworden, weil die langjährige Vorsitzende Rosemarie Rimpf mitgeteilt hatte, Aufgaben abgeben zu wollen (wir berichteten). Die nun gefundenen neuen Mitarbeiter werden in den kommenden Wochen in ihre Aufgaben eingearbeitet, wie der Trägerverein Initiative Fairer Handel in einer Pressemitteilung berichtet.

Zu den Aufgaben gehört etwa die Warenwirtschaft des Weltladens. Angesichts der zu erwartenden Entlastung hat sich Rimpf bereit erklärt, noch einmal für das Amt der Vorsitzenden für ein weiteres Jahr zu kandidieren. Sie wurde ebenso wie ihre bisherigen Vorstandskollegen Bastian Bernhardt (Stellvertreter) und Melitta Bauer (Kassiererin) bei der Hauptversammlung wiedergewählt.

„Wäre die Suche nach neuen Teammitgliedern, die wichtige Aufgaben in der Organisation des Weltladens übernehmen, erfolglos geblieben, hätten wir vor der schweren Entscheidung gestanden, den Weltladen Lahr noch in diesem Jahr schließen zu müssen“, wird Rimpf in der Pressemitteilung zitiert. Dies wäre ein herber Schritt im 30. Jahr des Bestehens gewesen.

Dank der erfolgreichen Mitgliederwerbung sei der Fortbestand des Weltladens Esperanza vorerst gesichert – und damit auch das Wirken des Ladens und des Trägervereins in die Stadtgesellschaft zu den Themen des fairen Handels. Bisher hätten Planungen zur Feier des 30-jährigen Bestehens angesichts der unklaren Zukunftssituation auf Eis gelegen. Nun wolle man im Vorstand Ideen erarbeiten, wie Verein und Weltladen den runden Geburtstag doch noch angemessen begehen können.

Suche nach Ehrenamtlichen geht weiter

„In den Wochen der sehr intensiven Suche nach neuen Mitarbeitern wurde uns von vielen Kunden und Interessierten immer wieder signalisiert, dass ihnen ein funktionierender und gesicherter Betrieb des Weltladens in Lahr ein wichtiges Anliegen ist. Das hat uns gefreut und uns Mut gemacht“, so Rimpf. Kollege Bernhardt betont: „Auch wenn die akute Notlage beim Betrieb des Weltladens vorerst abgewendet ist, hoffen wir doch, auch in den kommenden Monaten weitere Ehrenamtliche für den Betrieb unseres Weltladens gewinnen zu können.“

Nur wenn es gelinge, den Kreis der Engagierten dauerhaft zu erweitern und zu verjüngen, habe der Weltladen auf lange Sicht eine Zukunft. Weltladen und Trägerverein böten diverse Möglichkeiten auch zeitlich flexiblen Engagements, jede Unterstützung sei willkommen.

Mitarbeit möglich

Wer Interesse an einer Mitarbeit im Trägerverein oder direkt im Weltladen hat, kann sich laut der Pressemitteilung an das Vorstandsteam wenden. Dies ist möglich via E-Mail an service@weltladen-esperanza.de. Aktuelle Informationen aus dem Verein und dem Weltladen gibt’s demnach im Web unter http://weltladen-esperanza.de.