Auf zwei Fernwanderwegen unterwegs: Wie zwei Schwanauer in den USA täglich Grenzen überschritten

Dominik und Alanis Lutz aus Schwanau sind zwei große Fernwanderwege in den USA gelaufen. Die langen Reisen forderten ihnen alles ab – belohnten jedoch mit einmaligen Erfahrungen.

Die Begeisterung für das Wandern fing bei Dominik Lutz früh an: „Ich war immer gerne mit meinen Großeltern unterwegs“, erzählt der gebürtige Wittenweirer. Auch Alanis Lutz hat durch 13 Jahren bei den Pfadfinder „viel Outdoor erlebt“. Zusammen sind die beiden unter anderem den Fischerpfad in Portugal gelaufen, der sich auf einer Länge von 226 Kilometer entlang der Küste erstreckt. Beim alleinigen Wandern des Jacobswegs vor zwei Jahren habe der 37-jährige durch einen Mitpilger erstmals von den Fernwanderwegen in den USA erfahren. „Das hat uns direkt angefixt“, verraten die beiden. Er habe seine Frau mit der Begeisterung angesteckt, für beide war klar: „Wir müssen es laufen!“ Die beiden bereiteten sich monatelang auf die Herausforderung vor, indem sie Blogs und Foren lasen und Youtube-Videos schauten.

Die psychische Belastung ist am schwierigsten Der erste Fernwanderweg war der Appalachian Trail (AT), der auf etwa 3500 Kilometer 14 östliche Bundesstaaten passiert. Startpunkt der Reise war der 26. März 2024. Industriemeister Dominik und Polizistin Alanis Lutz haben dafür Ende 2023 beide ihren Job gekündigt. Doch die ganze Vorbereitung könne nur teilweise helfen, vor allem am Anfang: „Du wirst fit auf dem Trail, aber wir überschritten täglich unsere Grenzen“, weiß Dominik Lutz.

Sie haben den Fernwanderweg anfangs unterschätzt, aber relativ schnell dazu gelernt. Die mentale Herausforderung sei hingegen die größte gewesen. „Wir haben immer das große Ziel vor Augen gehabt: den AT zu beenden“, berichten Dominik und Alanis Lutz. Gleichzeitig sei es wichtig, sich kleine Ziele zu setzen, um täglich voranzukommen, etwa den Berggipfel zu erreichen und den Ausblick zu genießen.

„Wir sind zu zweit gewandert, viele sind auch alleine unterwegs“, sagen beide. Unter Wanderern existiert aber eine große Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und motiviert. Die sogenannten „Trailangels“ (Pfadengel) helfen den Reisenden mit Vorräten oder fahren sie in die nächstgelegene Stadt. „Dies ist vor allem bei Abschnitten nützlich, in denen es wenig Wasserquellen gibt“, erklärt Alanis Lutz.

Das Paar musste mit sehr wenig auskommen

Denn es könne vorkommen, dass man tagelang nicht in die Zivilisation kommt und daher rationieren muss. Der Rucksack wog mit Beladung durchschnittlich 15 Kilogramm und pro Tag rechneten die beiden mit 4000 Kalorien zur Versorgung. „Unser tägliches Abendessen war Ramennudeln mit Thunfisch“, erinnert sich Dominik Lutz. „Wir mussten zwangsläufig lernen, mit wenig auszukommen“, gibt Alanis Lutz preis. Das minimalistische Leben sei aber auch befreiend, da man sich nur auf das Notwendige beschränken müsse, meint Alanis Lutz. Zum Wandern gehöre aber auch, dass man mehrere Tage keine Menschen sehe oder reißende Flüsse überqueren müsse.

Die Wanderer gaben in der Sierra Nevada fast auf

Das Beenden des AT nach fünfeinhalb Monaten, am 5. September, sei mit großer Dankbarkeit und Stolz verbunden. „Es war eine einmalige Chance, die wir nutzen wollten“, stellt Dominik Lutz fest. Doch bei dem einen Fernwanderweg blieb es nicht: Nach einem längeren Urlaub und kurzer Pause und gesammelter Erfahrung nahmen sich die beiden Extremwanderer am 14. März einen weiteren Fernweg vor: den Pacific Crest Trail (PCT). Dieser Weg ist etwa 4270 Kilometer lang und führt von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze. „Der AT ist physisch anspruchsvoller. Der PCT ist länger, aber schneller zum Wandern, da das Gelände nicht ganz so anspruchsvoll ist“, erklärt Dominik Lutz die Unterschiede.

Dominik und Alanis Lutz stehen erleichtert am nördlichen Endpunkt des PCT in Kanada. Foto: Lutz

Die größte Herausforderung bestand in der Durchquerung der Sierra Nevada, einem Hochgebirge in Kalifornien. „Der 600 Kilometer lange Abschnitt durch die verschneiten Berge hat uns fast zum Aufgeben gezwungen“, verrät Dominik Lutz. Die klimatischen Bedingungen sowie das gefährliche Klettern über Gebirgspassagen seien die größte Herausforderung auf der Reise gewesen. Der 37-jährige ist sogar fast in den Tod gestürzt, konnte sich aber rechtzeitig mit seinem Eispickel retten.

Das Paar habe sich in dieser Situation und auch in anderen schwierigen Momenten gegenseitig unterstützt und angetrieben. „Ein gutes Team zu sein ist sehr wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, alleine zu wandern“, stellt das Paar klar. Tierische Begegnungen gab es, mit Schwarzbären und Klapperschlangen. Bei der giftigen Schlange müsse man immer darauf achten, wo man hintritt, betont Dominik Lutz. Die Essensvorräte habe man bei der Wanderung immer bärensicher verstaut, da die Tiere davon angelockt werden.

Sie haben auch den dritten Fernwanderweg im Visier

Entgegen aller Widerstände schlossen sie auch den PCT erfolgreich ab und erreichten den nördlichen Endpunkt am 28. August dieses Jahres. Die Familie und Freunde haben die Reise intensiv über Whatsapp verfolgt, wo die beiden regelmäßige Updates und Fotos gepostet haben. „Meine Mutter hatte natürlich Angst um mich“, so Alanis Lutz. Die beiden hatten zum Glück nur kleinere Verletzungen. Umknicken gehöre dazu, so der 37-jährige.

Und die nächsten Pläne? Zunächst habe man etwas Puffer, bevor wieder die Arbeit rufe, so Dominik Lutz. Der große Traum: den dritten Fernwanderweg in den USA laufen, den Continental Divide Trail (CDT). Das streben beide 2027 oder 2028 an. Die Extremwanderungen „sind eine Erfahrung, die uns keiner nehmen kann“, unterstreicht die 25-jährige.

„Fun Facts“ zur Wanderung auf dem PCT

Die Wanderung auf dem Pacific Crest Trail (PCT) dauerte insgesamt 168 Tage. Die durchschnittlich gelaufenen Kilometer an einem Tag betrugen 30,9. Der Höchstwert an einem Tag war 58,1 Kilometer. Der gesamte Aufstieg betrug 137 200 Meter, der Abstieg 136 000 Meter. Alanis Lutz hat auf dem Weg 4,5 Paar Schuhe verbraucht, Dominik Lutz kommt auf 5,5 Paar Schuhe.