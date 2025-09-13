Auf zwei Fernwanderwegen unterwegs: Wie zwei Schwanauer in den USA täglich Grenzen überschritten

Dominik und Alanis Lutz aus Schwanau sind zwei große Fernwanderwege in den USA gelaufen. Die langen Reisen forderten ihnen alles ab – belohnten jedoch mit einmaligen Erfahrungen.
Die Begeisterung für das Wandern fing bei Dominik Lutz früh an: „Ich war immer gerne mit meinen Großeltern unterwegs“, erzählt der gebürtige Wittenweirer. Auch Alanis Lutz hat durch 13 Jahren bei den Pfadfinder „viel Outdoor erlebt“. Zusammen sind die beiden unter anderem den Fischerpfad in Portugal gelaufen, der sich auf einer Länge von 226 Kilometer entlang der Küste erstreckt. Beim alleinigen Wandern des Jacobswegs vor zwei Jahren habe der 37-jährige durch einen Mitpilger erstmals von den Fernwanderwegen in den USA erfahren. „Das hat uns direkt angefixt“, verraten die beiden. Er habe seine Frau mit der Begeisterung angesteckt, für beide war klar: „Wir müssen es laufen!“ Die beiden bereiteten sich monatelang auf die Herausforderung vor, indem sie Blogs und Foren lasen und Youtube-Videos schauten.