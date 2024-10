Auf Wiedersehen in Lahr!: Auch im Abschied ein echter Scherer

1 Auf Wiedersehen in Lahr! Foto: Christopher Piskadlo

So deutlich er bisweilen wurde, wenn er die Interessen des Kreises in Gefahr sah, so leise will er abtreten: Mit Landrat Frank Scherer verliert die Ortenau einen der hellsten politischen Köpfe, die ihr je gedient haben. Den Lahrern bleibt er indes erhalten – zumindest als Privatmann.









Es wird keine Abschiedsinterviews mit ihm geben, hat Scherer die Medien schon vor Längerem wissen lassen. Der 61-Jährige will nicht Bilanz seiner 16-jährigen Amtszeit ziehen, nicht sagen, was ihm Freude, was Kopfzerbrechen bereitet hat; was er als größten Sieg, was als schlimmsten Fehler ansieht. Scherer überlässt anderen das Reden, am Mittwoch bei der Vielen-Dank-und-mach’s-gut-Feier im Landratsamt. Unter anderem Innenminister Strobl wird die Verdienste des gebürtigen Remscheiders würdigen – und dabei vermutlich keine bösen Worte verlieren.