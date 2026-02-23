Auf Weinbergstraße in Offenburg: BMW-Fahrer lässt Hintermann nicht überholen – und verursacht einen Unfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Weinbergstraße, als ein BMW-Fahrer das Überholen des Hintermannes durch mehrfaches Beschleunigen verhinderte.
Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Seat die Weinbergstraße in Richtung Ortenberg. Ein vor ihm fahrender BMW soll plötzlich stark und scheinbar ohne ersichtlichen Grund abgebremst und angehalten haben, woraufhin der 42-Jährige zum Überholen ausgeschert habe. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.