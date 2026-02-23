Auf Weinbergstraße in Offenburg: BMW-Fahrer lässt Hintermann nicht überholen – und verursacht einen Unfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Weinbergstraße, als ein BMW-Fahrer das Überholen des Hintermannes durch mehrfaches Beschleunigen verhinderte.

Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Seat die Weinbergstraße in Richtung Ortenberg. Ein vor ihm fahrender BMW soll plötzlich stark und scheinbar ohne ersichtlichen Grund abgebremst und angehalten haben, woraufhin der 42-Jährige zum Überholen ausgeschert habe. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, soll der 18-jährige Fahrer des BMW stark beschleunigt haben, so dass der Fahrzeugführer des Seats den Überholvorgang abbrechen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 42-Jährige nach dem Ortsausgang erneut den BMW zu überholen.

Trotz des herannahenden Gegenverkehres habe der 18-Jährige dann seine Geschwindigkeit erneut stark beschleunigt, woraufhin der Fahrer des Seats wieder nach rechts einscheren musste. Hierbei streifte er den BMW seitlich, wodurch beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden.

Der BMW-Fahrer provozierte durch das Beschleunigen

Bei dem Fahrmanöver wurde niemand verletzt und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand allerdings ein Schaden von circa 5000 Euro. Gegen den Fahrer des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.