1 An rund 20 Ständen konnten die Besucher in Schmieheim Kunsthandwerk, Handgemachtes und Leckereien erwerben. Foto: Decoux

Trotz starken Winds und Regen sorgte der Markt in Schmieheim für Weihnachtsstimmung.









Der Schmieheimer Schlossgarten präsentierte sich am Donnerstag in weihnachtlichem Flair. Die Kulisse des Schlosses, die beleuchtet war, sorgte für eine beeindruckende Atmosphäre, die die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzte.