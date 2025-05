Auf Wachstumskurs: Nagolder Unternehmen Mobex übernimmt Wettbewerber

1 Der Mobex-Tower auf dem Eisberg ist die Zentrale des Nagolder Unternehmens Mobex. Foto: Alexander Huber

Die Mobex Group ist auf Wachstumskurs. Das Nagolder Unternehmen gab die Übernahme des Mitbewerbers SH business COM GmbH bekannt. Damit ist Mobex eigenen Angaben zufolge nun deutschlandweit der größte Anbieter in seinem Geschäftsbereich.









Am Mittwoch gab die Mobex Group den Erwerb von „100 Prozent der Anteile an der SH business COM GmbH aus Herbolzheim“ bekannt. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Durch den Zusammenschluss entsteht der größte Anbieter für Device as a Service (DaaS) und Telekommunikationsdienstleistungen im deutschen Geschäftskundenmarkt.“