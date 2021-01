Auf und Ab der Corona-Zahlen Tagesthemen berichten aus Rottweil

Damit könne man "aufatmen in Rottweil", hieß es in den Tagesthemen, während auf Millionen von Bildschirmen in Deutschland Bilder der historischen Innenstadt zu sehen waren. Und die Zuschauer wurden natürlich auch daran erinnert, wofür Rottweil eigentlich um diese Jahreszeit berühmt ist: für die schwäbisch-alemannische Fasnet - die in diesem Jahr bekanntlich leider ausfällt.

Wie auch das Landratsamt in den jüngsten Telefonkonferenzen betont hatte, waren die Zahlen über die Feiertage und den Jahreswechsel nicht wirklich belastbar. Eine Grafik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt auf, dass die Zahl der Tests in diesem Zeitraum deutlich absank. Die aktuellen Werte, so sagen Experten, könnten nun wieder als aussagekräftig angesehen werden.

Am Dienstag meldet das Landratsamt in Rottweil mit zwölf weiteren positiv Getesteten eine relativ geringe Zunahme der Corona-Fälle. Insgesamt wurden bislang 4357 Personen positiv auf das Virus getestet. 429 Fälle gelten in der Statistik als aktiv.