1 Der ADAC-Prüftruck legt einen Halt auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts Hechingen ein. Foto: Eibner Pressefoto

Der ADAC-Prüfdienst macht Halt in Hechingen. Fahrzeuge können am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. November, kostenfrei gecheckt werden. Was interessierte Autofahrer dazu wissen sollten.









Link kopiert



Autofahrer aus dem Raum Hechingen können ihr Fahrzeug in der ADAC-Prüfeinheit kostenlos checken lassen. Die Box, integriert in einen über 10 Meter langen Lkw, ermöglicht unter anderem den Check von Reifenprofiltiefen, Bremskraft, Stoßdämpfer und Bremsflüssigkeit (so weit fahrzeugtechnisch möglich).