Auf „Startklahr“-Areal: Bau von Lahrer Rechenzentrum beginnt

1 Die Arbeiten für das Rechenzentrum in Lahr haben begonnen. Foto: E-Werk Mittelbaden Das E-Werk Mittelbaden und die Leitwerk AG bauen die größte Anlage zwischen Karlsruhe und Basel. Die Projektpartner investieren insgesamt rund 16 Millionen Euro.







Hinter dem Projekt steht das Joint Venture Leitwerk Rechenzentren Appenweier/Lahr. Ein Joint Venture ist ein Zusammenschluss von Unternehmen für Projekte. In diesem Fall sind das das E-Werks Mittelbaden und die Q-Fox-Gruppe, zu der auch die Leitwerk AG gehört (siehe Info). Ziel des Zusammenschlusses ist es, umfassende IT- und Rechenzentrums-Dienstleistungen für regionale Wirtschaftsunternehmen sowie öffentliche Verwaltungen, Behörden, Versorger und dem Gesundheitswesen in der Region Mittelbaden anzubieten. Das Joint Venture hat jeweils einen Sitz in Appenweier und in Lahr. Die Geschäftsleitung teilen sich dabei Ralf Schaufler und Julian Neunstöcklin.