Auf Spuren der Ordensgründerin: Elisabethschwestern aus Freiburg in Oberweier zu Gast

In diesem Jahr feiern die Elisabethschwestern ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat die Gemeinschaft den Geburtsort ihrer Ordensgründerin Mathilde Otto in Oberweier besucht.
„Für uns ist das heute ein ganz besonderer Tag“, sagte Generaloberin Schwester Lincy aus Freiburg. Großes Interesse galt dem Geburtsort Oberweier und dem Ort, in dem die Ordensgründerin groß geworden ist. Mathilde Otto war die Tochter von Julius Otto und dessen Frau Katharina, geborene Himmelsbach, Tochter von Josef Himmelsbach dem früheren Holzhändler und Fabrikanten von Oberweier.