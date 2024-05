So geht die Spvgg Aidlingen mit dem Tod ihres Torwarts um

1 Dominik Wheeler Foto: /Eibner-Pressefoto/Silas Schülle

Nach dem Tod von Torhüter Dominik Wheeler, der im Training einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist die Spvgg Aidlingen noch immer erstarrt. Der sportliche Leiter Przemyslaw Blazek erklärt, wie die Situation im Verein ist – und wie es sportlich nun weitergehen soll. Die Solidarität in der Region ist groß.









An diesem Mittwoch werden alle Gefühle noch einmal richtig hochkommen – denn um 12.30 Uhr beginnt die Beerdigung von Dominik Wheeler auf dem Waldfriedhof in Böblingen. „Ich denke, dass das heftig werden wird“, sagt Przemyslaw Blazek. Der sportliche Leiter der Spvgg Aidlingen, der aus Dobel stammt und in Monakam lebt, beschreibt: „Die Stimmung im Verein ist wirklich erdrückend. Fußball steht gerade hinten an.“