Am Freitagabend hat ein junger Mann durch Anstarren und Angrinsen Kindern auf einem Spielplatz in Bad Dürrheim Angst eingeflößt.

Mehreren Kindern fiel gegen 18.15 Uhr beim Wassersteinspielplatz ein junger Mann auf, der sie unentwegt anstarrte, angrinste und vermeintlich Fotos von ihnen fertigte. Ein neunjähriges Mädchen informierte ihre Mutter darüber, die daraufhin die Polizei verständigte.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann nicht mehr im Bereich des Spielplatzes. Mit Hilfe mehrerer Zeugen konnte der 20-Jährige laut einer Mitteilung der Polizei jedoch rasch ermittelt werden. Die Polizei Ermittlungen wegen Nachstellung gegen den Mann aufgenommen.

Nichts ungeprüft in Sozialen Medien teilen

In diesem Kontext bittet die Polizei darum, nicht ungeprüft andere Darstellungen dieses und anderer Sachverhalte in Sozialen Medien zu teilen. Durch die Verbreitung werde oftmals eine große Unsicherheit bei vielen Kindern und Eltern ausgelöst, so die Polizei.