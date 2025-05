Auf Spielplatz im Sauerland: 14-Jähriger erstochen - Polizei nimmt 17-Jährigen fest

1 Die Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen. Foto: Bernd Thissen/dpa/Bernd Thissen

Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland wird ein 14-Jähriger erstochen. Zuvor gab es einen Streit mehrerer Personen. Der Tatverdächtige ist erst 17 Jahre alt. Am Abend nimmt ihn die Polizei fest.









Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland soll in der Nacht ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen erstochen haben. Vorausgegangen war bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit zwischen mehreren Personen, wie die Polizei mitteilte. Der 17-Jährige soll den 14-Jährigen dabei so schwer verletzt haben, dass dieser nach vergeblichen Reanimationsversuchen im Krankenhaus starb.