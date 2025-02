Auf seltsame Begegnung folgt Diebstahl: Unbekannter plündert Hofladen-Kasse in Friesenheim

Unbekannter plündert Hofladen-Kasse in Friesenheim

1 Helene Herzog liebt ihre Arbeit in ihrem Hofladen in der Lahrgasse. Foto: Bohnert-Seidel

Seit gut 35 Jahren betreibt Helene Herzog ihren Hofladen in der Lahrgasse in Friesenheim – erstmals wurde sie nun bestohlen. In ihre Kundschaft hat sie größtes Vertrauen, allerdings hat sie einen Tag vor der Plünderung ein eigenartiges Gespräch geführt.









Link kopiert



„Noch nie ist etwas weg gekommen“, sagt die 84-Jährige gegenüber der Lahrer Zeitung. Am Freitag ist aus einem kleinen Pappbehälter das Münzgeld geklaut worden, das sie eigentlich nur als Wechselgeld für ihre Kundschaft bereithält. „Gut 20 Euro dürften es gewesen sein“, schätzt Herzog. Nachgezählt habe sie es nicht, aber sie weiß selbst wie viele Münzstücke, sich in der Regel in dem Behälter befinden.