Auf Reutlingen folgt Fulda: TSG Balingen will die ersten Regionalligapunkte

Nach dem Einzug ins Achtelfinale des Pokals reist die TSG Balingen bereits am Freitag nach Fulda: Dort steht das 3. Saisonspiel an. Die Schwankungen müssen minimiert werden.

Direkt nach Abpfiff der Partie gegen die Young Boys Reutlingen war TSG-Cheftrainer Murat Isik zwar zufrieden ob des Weiterkommens, ließ aber kein gutes Haar an der 2. Halbzeit. Der Ärger verflog aber recht schnell: „Ich war auf der Rückfahrt dann schon entspannter. Direkt nach dem Spiel ist eine Analyse manchmal schwierig“, sagte Isik mit einem leichten Schmunzeln.

So fuhr er fort: „Wir haben nach 50 Minuten gegen einen guten Verbandsligisten 4:0 geführt. Man sieht ja auch an den anderen Ergebnissen, dass es im Pokal nicht immer einfach ist.“

Reutlingen und Neckarsulm raus

So verabschiedete sich der Oberligist SSV Reutlingen beispielsweise bei Landesligist VfL Pfullingen nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Türkspor Neckarsulm, ebenfalls Oberligist, verlor bei Schorndorf (Landesliga) sogar noch nach 2:0-Führung.

„Wir müssen dann einfach den Ball halten und das sauber runterspielen. Wir haben es dann noch zu einem Pokalspiel werden lassen“, fügte Isik an, was er sich von seiner Mannschaft gewünscht hätte. Wenig hilfreich: Individuelle Fehler, die sich im Verlauf der 2. Halbzeit häuften. So drückten die Young Boys am Ende auf das 3:4 und hatten nach einem Eckball auch eine XXL-Chance zum Anschlusstreffer.

„Nicht auf der Höhe“

Wie schon direkt nach dem Spiel merkte Isik auch an: „Das Problem war, dass wir zwei bis drei Jungs hatten, die gar nicht auf der Höhe waren. Wir waren fast in Unterzahl.“ So deutete er auch an, dass die Leistung natürlich Einfluss auf die Aufstellung am Samstag haben dürfte. Von den Einwechselspielern dürften sich hier womöglich Ferdinand Schmidt und Amney Moutassime angesprochen fühlen, an denen das Spiel komplett vorbei lief. Auch Tim Hannak, ebenfalls zur Pause eingewechselt, konnte nicht wirklich Werbung in eigener Sache betreiben.

Nach dem Einzug ins Achtelfinale – und vor der dessen Auslosung am Sonntag in Bösingen – geht es für die TSG am Samstag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz weiter. Aufgrund der langen Anreise wird am Freitag um 14 Uhr nochmals in Balingen trainiert, anschließend macht man sich mit dem Bus auf die Reise nach Hessen.

Ob Jonas Brändle in diesem sitzen wird, ist noch unklar. Ihn plagen weiterhin muskuläre Probleme. Dabei sein dürfte hingegen Pedro Almeida Morais. Sein Fehlen am Mittwoch war eher eine Schonungsmaßnahme.

Duell der Punktlosen

Die Barockstädter sind wie die TSG noch ohne Punkt. Gegen die Stuttgarter Kickers unterlag man 0:1, zuletzt gab es eine 2:3-Pleite bei Eintracht Trier. „Sie versuchen, sehr kompakt Fußball zu spielen und haben schnelle Leute in der Offensive. Es wird enorm schwierig, aber für uns gibt es keinen Gegner, wo wir sagen, es wird entspannt. Die Vorfreude ist aber definitiv da“, so Isik.

Es gelte auf der Leistung aus dem Steinbach-Spiel aufzubauen und sich Schritt für Schritt dem eigenen Topniveau zu nähern. Zudem müssen die Schwankungen – wie auch am Mittwoch gesehen – einfach geringer werden. Gelingt der TSG dies am Samstag ab 14 Uhr, könnte es in Fulda das erste Erfolgserlebnis in der Liga geben. Beim letzten Gastspiel unterlag man 2:6, siegte im Rückspiel unter Isik aber 1:0 dank eines Eroglu-Treffers.