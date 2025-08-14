Auf Reutlingen folgt Fulda: TSG Balingen will die ersten Regionalligapunkte

Nach dem Einzug ins Achtelfinale des Pokals reist die TSG Balingen bereits am Freitag nach Fulda: Dort steht das 3. Saisonspiel an. Die Schwankungen müssen minimiert werden.
Direkt nach Abpfiff der Partie gegen die Young Boys Reutlingen war TSG-Cheftrainer Murat Isik zwar zufrieden ob des Weiterkommens, ließ aber kein gutes Haar an der 2. Halbzeit. Der Ärger verflog aber recht schnell: „Ich war auf der Rückfahrt dann schon entspannter. Direkt nach dem Spiel ist eine Analyse manchmal schwierig“, sagte Isik mit einem leichten Schmunzeln.