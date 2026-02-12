Auf Rathausturm: Türmlebläser eröffnen musikalisch die Schramberger Fasnet

1 Die Türmlebläser läuten die Fasnet musikalisch ein. Foto: So viele Musiker waren es noch nie auf dem Rathaustürmle. Pünktlich um 8 Uhr am Schmotzigen Donnerstag spielten zwölf Stadtmusiker den Schramberger Narrenmarsch.







Trotz aller Fasnetsfreude mussten die Musiker beim Abstieg kurz innehalten. Die Chronik der Hoorigen Türmlebläser war dem Brandschutz im Schramberger Rathaus zum Opfer gefallen. Die Chronik wurde nämlich jedes Jahr in den Staub der Rathausbühne gemalt fortgeführt. Doch der Staub und auch das Stahlregal, in dem sich der Staub befand, waren offensichtlich schwer entflammbar und mussten abgebaut werden. In einem Rathausturm aus Holz völlig nachvollziehbar. Aus diesem Grund wurde mit einer spontanen Trauerkranzniederlegung kurz innegehalten.