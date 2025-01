Auf Parkplatz in Balingen

1 Aus einem in Balingen abgestellten Auto ist eine Geldbörse gestohlen worden. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Ein Unbekannter hat am Freitag in Balingen die Scheibe eines Smart eingeworfen und eine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet. Die Polizei ermittelt.









Ein auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gustav-Schwab-Straße in Balingen abgestelltes Auto haben bislang unbekannte Täter am Freitagabend aufgebrochen. Dies meldet die Polizei.