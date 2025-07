Unfall in Binzen

1 Die Polizei machte eine Alkoholkontrolle. Foto: Beatrice Ehrlich Eine unter Alkoholeinwirkung stehende, 34-jährige Autofahrerin hat am Samstag in Binzen einen Unfall verursacht.







Sie hatte wohl zu viel Alkohol getrunken, die 34-jährige Autofahrerin, die am Samstag kurz nach Mitternacht in der Binzener Mühlenstraße auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto auffuhr.