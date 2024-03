Unbekannter löst Radmuttern an Auto

Auf Parkdeck in Nagold

1 Ein Unbekannter hat die Radmuttern an einem geparkten Auto gelöst. (Symbolfoto). Foto: dpa

Von einem bislang Unbekannten sind am Donnerstagabend mehrere Radmuttern an einem geparkten Toyota gelöst worden.









Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der geparkte Toyota im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20 Uhr auf einem Parkdeck in der Haiterbacher Straße in Nagold. Als der Fahrer wegfuhr, nahm er zunächst Unregelmäßigkeiten an seinem Wagen wahr.