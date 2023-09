Klinikum VS: kein Vertrauen, keine OP

1 Seit Monaten wartet er auf eine OP, von der das Schwarzwald-Baar-Klinikum nun Abstand nimmt: Dirk Ochsenbauer. Foto: Huber

Dirk Ochsenbauer muss sich für seine Bandscheiben-OP eine andere Klinik suchen. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS kann er streichen: kein Vertrauen, keine OP.











Mühsam steht Dirk Ochsenbauer auf, um unserer Redaktion das zu belegen, was in seinen Augen ein „Skandal“ ist. Seit Juni habe er in einer Art Termin-Warteschleife gehangen und aufgrund seines Bandscheibenvorfalls auf eine Operation gewartet.